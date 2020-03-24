В Ленобласти в 2020 году в оборот введут почти 100 га сельхозземель

Распределение участков земли произошло в рамках первого тура программы «Ленинградский гектар».
Победу одержали 12 проектов. Обрели владельцев 8 участков в Сланцевском районе, 3 в Подпорожском и один в Лодейнопольском.
Фермеры используют новые земли для различных видов деятельности — разведение коров мясных пород и молочных коров. Также, для разведения пчел и картофеля. Другие фермеры будут разводить овец и кроликов.
Среди победителей, пятеро — жители Петербурга, пятеро — жители Ленобласти. Кроме этого, победу одержали граждане Башкортостана и Тувы.
На реализацию данного проекта в 2020 году выделено 60 млн рублей. Всего на конкурс было отправлено 16 заявок. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Ленинградской области.
После завершения распределения участков первого тура, будет сообщено о продолжение отбора на конкурс.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Ленобласть переехали 420 коров из Дании.