В Ленобласти в 2020 году в оборот введут почти 100 га сельхозземель

Распределение участков земли произошло в рамках первого тура программы «Ленинградский гектар».

Победу одержали 12 проектов. Обрели владельцев 8 участков в Сланцевском районе, 3 в Подпорожском и один в Лодейнопольском.

Фермеры используют новые земли для различных видов деятельности — разведение коров мясных пород и молочных коров. Также, для разведения пчел и картофеля. Другие фермеры будут разводить овец и кроликов.

Среди победителей, пятеро — жители Петербурга, пятеро — жители Ленобласти. Кроме этого, победу одержали граждане Башкортостана и Тувы.

На реализацию данного проекта в 2020 году выделено 60 млн рублей. Всего на конкурс было отправлено 16 заявок. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Ленинградской области.

После завершения распределения участков первого тура, будет сообщено о продолжение отбора на конкурс.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Ленобласть переехали 420 коров из Дании.