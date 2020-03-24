Домогаров со скандалом покинул МХАТ им. Горького

Актер больше не будет принимать участие в постановках театра. Фото: pixabay

Актер больше не будет принимать участие в постановках театра. Фото: pixabay

Артист заявил, что конфликт с руководством театра назревал давно.

Об этом стало известно сегодня, 24 марта. Обо всем сообщает «СтарХит». Актер Александр Домогаров ушел из МХАТ имени Горького громко – со скандалом. Он заявил, что во всем виноваты сложные отношения с руководством, так что ссора назревала давно. Домогаров заверил, что больше не выйдет на сцену МХАТа, назвав его «лже-театром».

Напоминаем, что артист выступал в театре в качестве приглашенного актера, он был задействован в постановке «Сцены из супружеской жизни». Пока что Юлия Высоцкая, с которой он играл в паре, никак не комментировала уход Домогаров.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что менеджер объяснил, почему ушел из Little Big после новости об участии в Евровидении. Произошло это спустя сутки после того, как было объявлено о выступлении на конкурсе.