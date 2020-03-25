Заразившаяся коронавирусом жительница США рассказала о неожиданных симптомах

Заразившаяся коронавирусом студентка из США Джулия Бускалья рассказала, что из-за болезни временно потеряла слух, обоняние и возможность чувствовать вкус.

В январе девушка приехала во Флоренцию, а в начале марта вернулась в США и прошла тест на коронавирус, который показал положительный результат, сообщает Daily Mail.

По ее словам, она проснулась в «агонии», у нее сильно болели голова и горло, бил озноб. Потом девушка стала плохо слышать, перестала различать вкусы и запахи. При этом у нее не было кашля и сильно болела голова.

Она восемь дней провела на карантине и симптомов, о которых говорят в новостях, у нее не было.

Вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19.

По последним данным, в мире заражены коронавирусной инфекцией более 422 945 человек. Скончались 18 907, при этом 109 144 человека выздоровели. Общее число заразившихся в России выросло до 495 человек. При этом 27 вылечились.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Оперативный штаб, созданный правительством Северной столицы для борьбы с распространением коронавируса, суммировал симптомы, описанные врачами, и озвучил их для горожан. В первую очередь, стоит обратить внимание на повышенную температуру. Жар может сопровождаться тошнотой, несварением, сухим кашлем и болью в мышцах.