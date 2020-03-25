В России число заразившихся коронавирусом достигло 658 человек

В России за сутки обнаружили 163 случая заражения коронавирусом. Число зараженных в стране выросло до 658 человек. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова.

Случаи заражения новым типом коронавируса зафиксированы в 55 российских регионах.

Вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в связи с пандемией коронавируса и официальном запретом на проведение массовых мероприятий в Петербурге, постепенно закрываются все места для развлечений.