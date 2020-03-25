В Госдуме прокомментировали идею об отмене на время карантина коммунальных платежей

Заместитель председателя комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Павел Качкаев считает идею освободить россиян от оплаты услуг ЖКХ на время карантина нецелесообразной, потому что у граждан абсолютно разный уровень доходов.

По его словам, такие меры могут привести к тому, что предприятия окажутся без финансовых средств, сообщает RT.

Вместо этого Павел Качкаев предложил рассмотреть идею снижения планки субсидирования.

«Субсидирование у нас в среднем предусмотрено, что если ты тратишь 22% на коммунальные услуги, то сверх этого государство субсидирует. Возможно, стоит снизить планку: не 22%, а больше 10%», — отметил он.

Накануне депутат от ЛДПР Василий Власов предложил освободить россиян от коммунальных платежей на время карантина.

Соответствующее предложение отправлено министру строительства и жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) Владимиру Якушеву.

По словам депутата, счета за коммуналку увеличатся из-за постоянного пребывания россиян дома в связи с карантинными мерами. Кроме того, на фоне общего снижения доходов дополнительные издержки могут подорвать финансовое благополучие многих жителей России. Депутат просит главу Минстроя дать оценку инициативы и возможность ее реализации.

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По последним данным, в мире заражены коронавирусной инфекцией более 424 863 человека. Скончались 18 940, при этом 109 209 человек выздоровели. Общее число заразившихся в России выросло до 658 человек. При этом 29 вылечились.

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