В Китае мужчина скончался от хантавируса

В Китае мужчина скончался от хантавируса
Новой эпидемии бояться не стоит. Фото: Pixabay

При этом, тест на коронавирус у него был отрицательным.

Житель китайской провинции Юньнань умер в автобусе, поэтому всех пассажиров транспортного средства на всякий случай проверят медики. Об этом сообщил Business Times.

Врачи не нашли у погибшего COVID-19, но выявили хантавирус. Данный патоген может передаваться человеку, если он контактирует с грызунами-переносчиками. При этом, человек в очень редких случаях может заразить другого представителя своего вида. Передача воздушно-капельным путем не свойственна этому вирусу. Хантавирус известен последствиями в виде геморрагической лихорадки и повреждения почек.

А вот всем известный коронавирус скорее всего достался первой жертве от летучей мыши. И его передача от человека к человеку переросла в настоящую пандемию, с которой борется весь мир.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что врач раскрыл «особый» механизм заражения коронавирусом.

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