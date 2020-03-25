В Китае мужчина скончался от хантавируса

При этом, тест на коронавирус у него был отрицательным.

Житель китайской провинции Юньнань умер в автобусе, поэтому всех пассажиров транспортного средства на всякий случай проверят медики. Об этом сообщил Business Times.

Врачи не нашли у погибшего COVID-19, но выявили хантавирус. Данный патоген может передаваться человеку, если он контактирует с грызунами-переносчиками. При этом, человек в очень редких случаях может заразить другого представителя своего вида. Передача воздушно-капельным путем не свойственна этому вирусу. Хантавирус известен последствиями в виде геморрагической лихорадки и повреждения почек.

А вот всем известный коронавирус скорее всего достался первой жертве от летучей мыши. И его передача от человека к человеку переросла в настоящую пандемию, с которой борется весь мир.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что врач раскрыл «особый» механизм заражения коронавирусом.