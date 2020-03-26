В охраняемом ЮНЕСКО «Петергофе» повредили часть водоподводящей системы, возбуждено уголовное дело

В охраняемом ЮНЕСКО &#171;Петергофе&#187; повредили часть водоподводящей системы, возбуждено уголовное дело
Принимаются меры к установлению причин и условий, способствовавших совершению преступления. Фото: https://lenobl.sledcom.ru

Следственный комитет Ленинградской области возбудил уголовное дело касаемо повреждения территории, входящей в комплекс «Дворцово-парковые ансамбли города Петергофа и исторический центр города».

Этот комплекс является всемирным наследием и находится под защитой ЮНЕСКО. Как объяснили в ведомстве, неподалеку от деревни Большое Забродье в Ломоносовском районе располагается объект «Водоподводящая система «Петергофа», который включает в себя несколько водоемов и прибрежную полосу.

Оказалось, что кто-то с октября по декабрь прошлого года незаконным образом построил на охраняемой территории объекта культурного наследия дамбу с дренажными трубами, повредив водоподводящую систему. Следствие устанавливает причастных к нарушению законодательства и разбирается в обстоятельствах случившегося.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Курортном районе помощник бизнес-тренера украл у своего начальника 150 тысяч долларов.

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