В охраняемом ЮНЕСКО «Петергофе» повредили часть водоподводящей системы, возбуждено уголовное дело

Следственный комитет Ленинградской области возбудил уголовное дело касаемо повреждения территории, входящей в комплекс «Дворцово-парковые ансамбли города Петергофа и исторический центр города».

Этот комплекс является всемирным наследием и находится под защитой ЮНЕСКО. Как объяснили в ведомстве, неподалеку от деревни Большое Забродье в Ломоносовском районе располагается объект «Водоподводящая система «Петергофа», который включает в себя несколько водоемов и прибрежную полосу.

Оказалось, что кто-то с октября по декабрь прошлого года незаконным образом построил на охраняемой территории объекта культурного наследия дамбу с дренажными трубами, повредив водоподводящую систему. Следствие устанавливает причастных к нарушению законодательства и разбирается в обстоятельствах случившегося.

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