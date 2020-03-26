В ЗакСе намерены бороться со смертностью подростков-токсикоманов

В ЗакСе намерены бороться со смертностью подростков-токсикоманов
По словам Макарова, в течение трех лет такой вид токсикомании среди российских школьников унес жизни 361 ребенка. Фото: Baltphoto

Парламентарии Северной столицы обеспокоены ростом летальных исходов среди подростков-токсикоманов, вдыхающих бытовой газ.

В связи с этим депутаты «Единой России» на заседании Законодательного собрания представили для рассмотрения законопроект, призванный защитить подростков от опасного развлечения. Предполагается ограничить продажу газовых зажигалок, а также газосодержащих емкостей несовершеннолетним.

Нарушителям закона грозит административное наказание: штраф от 3 до 5 тысяч рублей для всех, от 20 до 30 тысяч рублей заплатят должностные лица, а компаниям и вовсе придется выложить от 30 до 50 тысяч за продажу зажигалки ребенку. Спикер ЗакСа Вячеслав Макаров поддержал эту инициативу.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что, несмотря на пандемию коронавируса, заседания парламента Петербурга будут проводиться в обычном режиме.

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