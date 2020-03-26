В Петербурге рассказали, почему в Москве больше зараженных COVID-19

Своими предположениями поделился главный врач инфекционной больницы имени Боткина Денис Гусев.

По мнению специалиста, в столице России зарегистрировано больше случаев коронавирусной инфекции из-за того, что там большее число населения в отличие от Северной столицы. К тому же, из Москвы в большом количестве люди улетают на отдых в европейские страны. Следовательно, заражаются не внутри города, а приезжает уже инфицированными. Об этом сообщает Мойка78.

В Петербурге в настоящий момент зарегистрировано 21 случай коронавируса. В больнице получают лечение 16 граждан. Пятеро выздоровели и отправлены домой.

В Москве же заразилось 420 человек. В среду, 25 марта, скончались два пациента столичной больницы. Было отмечено, что умершие были пожилыми людьми, у которых помимо коронавируса была зафиксирована пневмония и другие патологии организма.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в России выявлено 840 случаев заражения коронавирусом.