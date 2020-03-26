Льготный проезд отменен в Петербурге на время нерабочей недели

Льготный проезд отменен в Петербурге на время нерабочей недели
Пассажирам временно придется перейти на "подорожник". Фото: Baltphoto

В период с 28 по 5 апреля прекратится и их продажа.

В период длинных вынужденных выходных жители города на Неве столкнуться с тем, что их льготные билеты перестанут работать. Полную стоимость проезда придется заплатить в наземном транспорте, метро и в пригородных электричках. Об этом сообщается в постановлении губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова, опубликованном на сайте городской администрации.

Проехать с льготами не смогут школьники, студенты, пенсионеры и предпенсионеры. Позднее, по окончанию нерабочей недели, льготы за данный период будут возмещены.

Также, с 28 по 5 апреля могут отменить муниципальные и межрегиональные маршруты транспорта, но их список пока не сформирован.

Все меры принимаются в рамках борьбы с коронавирусной инфекцией.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в нерабочую неделю в Петербурге будет закрыто все, кроме аптек и магазинов.

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