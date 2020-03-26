Петербуржцы не смогут попасть в Пулково с третьего этажа

Петербуржцы не смогут попасть в Пулково с третьего этажа
Аэропорт Пулково. Фото: ООО "Воздушные ворота Северной столицы"

Вход будет открыт только через первый этаж.

Об этом стало известно сегодня, 26 марта. Обо всем сообщили в пресс-службе компании «Воздушны ворота Северной столицы». В Пулково теперь можно попасть только с первого этажа – вход на третьем закрыли в этот четверг. Отмечается, что автобусы, приезжающие из Санкт-Петербурга, будут довозить пассажиров к верному месту, так что горожанам не о чем переживать.

Напоминаем, что самолеты из России перестали летать за границу из-за распространения коронавируса. С 28 марта в стране объявили недельные каникулы, так что многие магазины, рестораны и прочие общественные места закроют.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге семья блогеров после возвращения из ОАЭ наплевала на карантин. Вместо того, чтобы оставаться дома на протяжении двух недель, они отправились на рынок.

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