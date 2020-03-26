Во Франции объяснили, почему Макрон ходит без маски

Президент страны навещал больных и не надел защитные средства.

Об этом стало известно сегодня, 27 марта. Обо всем сообщают РИА Новости. Официальный представитель правительства Франции Сибет Ндияй объяснил, почему президент Эммануэль Макрон не носит маску, когда бывает в больницах. Отмечается, что если соблюдать дистанцию, то средства защиты не нужны, поэтому главе Франции переживать не о чем.

Ндияй добавил, что нужно стоять в метре от других людей, чтобы ничем не заразиться. К Макрону подходят мало людей и не слишком близко, так что все в порядке.

«Пока санитарные рекомендации для населения не подразумевают ношение масок всеми, а не только заболевшими или медперсоналом, нет повода для того, чтобы глава государства нарушал предписания для всех жителей страны»,

— считает представитель правительства.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в ТРК «Гуливер» мужчина в медицинской маске похитил швейцарские часы.