В Ленобласти взяли под строгий контроль уничтожение несанкционированных свалок

Помимо борьбы с несанкционированными свалками, члены правительства обсуждали необходимость решить проблему с вовлечением подростков в криминальное движение АУЕ. Фото: ЛенТВ 24

Помимо борьбы с несанкционированными свалками, члены правительства обсуждали необходимость решить проблему с вовлечением подростков в криминальное движение АУЕ. Фото: ЛенТВ 24

В общей сложности на территории 47 региона насчитывается 847 незаконных свалок. Власти Ленобласти намерены ужесточить борьбу с нарушениями.

В пятницу, 27 марта, на заседании регионального парламента вновь поднимался вопрос об уничтожении несанкционированных мест для складирования отходов. Заместитель главы правительства Ленобласти по безопасности Михаил Ильин подчеркнул, что правоохранители усилили меры противодействия нарушителям.

Около 60% свалок, из 847, расположены на землях лесного фонда, передает ЛенТВ 24. В комитете по экологии Ленобласти также разработаны меры по ограничению передвижения, а также проверке документов всех транспортных средств, перевозящих мусор.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что глава СК РФ Александр Бастрыкин лично поручил разобраться с незаконной свалкой в Янино.