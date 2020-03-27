«Перекресток» поможет пенсионерам с заказом продуктов на время карантина

В Петербурге торговая сеть «Перекресток» организовала рассылку СМС-сообщений пожилым людям с предложением о заказе продуктов с доставкой на дом.

В сообщении от «Перекрестка» говорится о том, что с 26 марта в городе доступен сервис заказа продуктов по телефону. Также в тексте указан адрес сайта торговой сети, сообщает «АБН».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в нерабочую неделю в Петербурге могут закрыть часть продуктовых магазинов. Период с 28 марта по 5 апреля предполагается нерабочим. В связи с этим в Петербурге закроют для посещения почти все общественные места, включая часть продуктовых магазинов.