«Перекресток» поможет пенсионерам с заказом продуктов на время карантина

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Пенсионерам помогут сделать заказ продуктов. Фото: pixabay

В Петербурге торговая сеть «Перекресток» организовала рассылку СМС-сообщений пожилым людям с предложением о заказе продуктов с доставкой на дом.

В сообщении от «Перекрестка» говорится о том, что с 26 марта в городе доступен сервис заказа продуктов по телефону. Также в тексте указан адрес сайта торговой сети, сообщает «АБН».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в нерабочую неделю в Петербурге могут закрыть часть продуктовых магазинов. Период с 28 марта по 5 апреля предполагается нерабочим. В связи с этим в Петербурге закроют для посещения почти все общественные места, включая часть продуктовых магазинов.

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