Широтную магистраль начнут строить уже в 2020 году

Участок Широтной магистрали пройдет от примыкания к ЗСД до Витебского проспекта. Фото: pixabay

Участок Широтной магистрали пройдет от примыкания к ЗСД до Витебского проспекта. Фото: pixabay

В 2020 году в Петербурге начнется строительство первого участка Широтной скоростной магистрали, заявили в Комитете по инвестициям.

Рабочие приступят к строительным работам после того, как будет завершено проектирование первого участка. В рамках первого этапа будут проведены работы по подготовке территории для будущей развязки ЗСД с Витебским проспектом, сообщает «Мойка78».

Соглашение о начале проектирования развязки подписано между Смольным и консорциумом «Магистраль Северной столицы».

Проект будет профинансирован из городского и федерального бюджета, а также частными инвестициями. Стоимость строительства развязки составляет около 30 млрд рублей.

Ввод объекта в эксплуатацию произойдет не раньше 2023 года.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на строительство первого участка Широтной магистрали в Петербурге уйдет 10 миллиардов.