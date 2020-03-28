Белая иномарка «намоталась» на столб на Октябрьской набережной, есть погибшие

В ночь на воскресенье, 28 марта, на Октябрьской набережной в городе на Неве произошла смертельная авария с пострадавшими.

Как сообщается в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в соцсети «ВКонтакте», за рулем автомобиля марки «Тойота» находился 19-летний парень, у которого всего один год водительского стажа. По неизвестным причинам он не справился с управлением и влетел в столб.

Результатом ДТП стала смерть 21-летнего пассажира, а 27-летнюю пассажирку госпитализировали с травмами средней степени тяжести.

Автомобиль переломило на две части после столкновения с опорой. Пользователи отмечают, что иномарка «по шву разошлась». Очевидно, что машина не подлежит восстановлению.

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