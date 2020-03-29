В Воронеж прилетели эвакуированные туристы из Таиланда

Теперь всем вернувшимся россиянам необходимо будет соблюдать самоизоляцию.

На борту самолета находятся депортированные граждане России, которые были вывезены из Таиланда из-за закрытия границ. Речь идет о 200 гражданах.

Примечательно, что борт прибыл не сразу из Пхукета, а из Москвы, куда самолет прилетел для проведения необходимой обработки. Об этом сообщают РИА-новости с ссылкой на представителя воронежского аэропорта.

Самолет приземлился сегодня, 29 марта, в 12:15. На борту находились жители Воронежа и близлежащих городов.

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