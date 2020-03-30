Бывший игрок «Зенита», зараженный коронавирусом, поблагодарил фанатов за поддержку

Футболист футбольного клуба «Ленинградец» Максим Астафьев сейчас находится в инфекционной больнице имени Боткина.

Обратиться к фанатам он решил через официальную группу футбольного клуба «Зенит» в социальной сети «Вконтакте».

Астафьев отметил, что, помимо COVID-19, проблем со здоровьем у него нет, поэтому он рассчитывает на скорое выздоровление и возвращение к прежнему образу жизни вне больничных стен. Футболист попросил быть всех осторожными . Экс-зенитовец пожелал всем оставаться дома беречь себя и своих родных.

Поблагодарил Астафьев и свой бывший клуб «Зенит» и его болельщиков за проявленное неравнодушие и поддержку. Отдельно поблагодарил футболист Вильяма Оливейру, с которым он учился в Высшей школе тренеров.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что экс-игрок «Зенита» госпитализирован с подозрением на коронавирус.