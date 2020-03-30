Несмотря на начало «длинных выходных», в метро Петербурга есть люди

Несмотря на начало «длинных выходных», в метро Петербурга есть люди
Петербургский метрополитен. Фото: Baltphоto/Ольга Андросова

Стоит надеяться, что люди решили спуститься в подземку в связи с реальной необходимостью.

Людей в метро стало ощутимо меньше, сегодня утром, 30 марта, но очереди перед эскалатором все же собирались. Самое большое скопление людей наблюдалось на пересадочных станциях и переходах между ними. Об этом сообщают очевидцы.

Напомним, президент России Владимир Путин 25 марта обратился к гражданам России в связи с острой ситуацией из-за коронавируса. Глава страны объявил, что неделя с 28 марта по 5 апреля будет нерабочей. Эта мера позволит снизить перемещения жителей и уменьшит социальные контакты.

Но к необходимости самоизоляции серьезно отнеслись не все. В первый день «длинных выходных» многие начали активно гулять и даже жарить шашлыки. В связи с этим, в Москве был введен всеобщий карантин. Теперь выйти из дома москвичи могут только по необходимости.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Мишустин призвал регионы ввести всеобщую самоизоляцию во всей России.

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