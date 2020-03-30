В Петербурге умер второй человек с коронавирусом

Печальные новости сообщил сегодня, 30 марта, Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

Во время рабочего совещания в Смольном глава города рассказал, что вскрытие одного из пациентов, который скончался, показало, что человек был инфицирован коронавирусом. В общей сложности, город пока понес две потери от COVID-19.

Подробностей о причине смерти, поле и возрасте погибшего пока не сообщаются.

Помимо этого, пришли новости и из Москвы. Там сегодня скончалась 84-летняя женщина с коронавирусом. Сообщается, что у нее было много хронических заболеваний, которые могли поспособствовать летальному исходу.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге скончался первый пациент с коронавирусом. Позже выяснилось, что скончался 73-летний мужчина, который прибыл из Таиланда. Отмечалось, что болезнь у него была выявлена спустя 19 дней после возвращения домой.