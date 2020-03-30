Нарколог рассказал, как не спиться в самоизоляции

Эксперты отмечают, что некоторые борются со стрессом при помощи алкоголя, но это неправильный способ.

Об этом стало известно сегодня, 30 марта. Обо всем рассказал психиатр-нарколог Евгения Рысина, сообщает «Комсомольская правда – Петербург». Она заявила, что тревожность, возникающая из-за коронавируса, приводит к тому, что некоторые петербуржцы начали чаще выпивать. Это, в свою очередь, может стать причиной алкоголизма. Часть горожан также верят, что алкоголь помогает продезинфицировать организм, но это неправда. Специалист напомнила, что алкоголь губительно сказывается на организме и при помощи него нельзя уберечь себя.

Для того, чтобы чувствовать себя лучше, стоит заниматься спортом и есть вкусную еду. Эксперт заявила, что похудение лучше оставить на потом.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что эксперты отмечают рост продаж алкоголя в России. В марте продали алкоголя на 30% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.