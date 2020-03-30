Врач рассказал, как закончить пандемию коронавируса

Он согласился со многими мерами предосторожностями, которые вводят страны.

Об этом стало известно сегодня,30 марта. Обо всем пишет журналу Wired, цитируя американского эпидемиолог Ларри Бриллианта. До этого он заявлял, что по всему миру заразятся миллиард человек, из них 165 миллионов человек умрут. Бриллиант рассказал, что всегда знал о наступлении масштабной пандемии. Та, что наступила, считается самой опасной за последнее время.

Он также считает, что меры предосторожности, предлагаемые властями, эффективны. Людям нужно выдерживать дистанцию и самоизолироваться – это поможет приостановить распространение коронавируса.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что петербурженка с коронавирусом умерла в Боткинской больнице. В настоящее время на лечении в больнице находится 51 человек с таким диагнозом. 385 человек ожидают результатов тестирования на инфекцию COVID-19.