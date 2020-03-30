Врач рассказал, как закончить пандемию коронавируса

Врач рассказал, как закончить пандемию коронавируса
Коронавирус. Фото: Pixabay

Он согласился со многими мерами предосторожностями, которые вводят страны.

Об этом стало известно сегодня,30 марта. Обо всем пишет журналу Wired, цитируя американского эпидемиолог Ларри Бриллианта. До этого он заявлял, что по всему миру заразятся миллиард человек, из них 165 миллионов человек умрут. Бриллиант рассказал, что всегда знал о наступлении масштабной пандемии. Та, что наступила, считается самой опасной за последнее время.

Он также считает, что меры предосторожности, предлагаемые властями, эффективны. Людям нужно выдерживать дистанцию и самоизолироваться – это поможет приостановить распространение коронавируса.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что петербурженка с коронавирусом умерла в Боткинской больнице. В настоящее время на лечении в больнице находится 51 человек с таким диагнозом. 385 человек ожидают результатов тестирования на инфекцию COVID-19.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
врач коронавирус пандемия
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Петербурге полиция поймала троих потенциальных разносчиков коронавирусной ...
Врач рассказал об особенности коронавируса
Петербуржцы выбрасывают мусор из окон, чтобы не выходить из дома
Четыре года колонии: в Ленобласти мужчину признали виновным в ...
Мужчина, умерший от коронавируса в Петербурге, скрыл поездку за границу
Кудрявцева раскрыла подробности вечеринки с заразившимся коронавирусом Лещенко
Врач заявил, что самодельные маски тоже хороши при пандемии
Трамп назвал гибель 200 тыс. американцев «хорошим» сценарием