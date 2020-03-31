В Эстонии число зараженных коронавирусом выросло до 745 человек

Сколько еще жертв принесет коронавирус за это время? Фото: pixabay.com

Сколько еще жертв принесет коронавирус за это время? Фото: pixabay.com

В Эстонии число заболевших коронавирусом за сутки увеличилось на 30 человек.

Таким образом число заразившихся коронавирусной инфекцией в стране достигло 745 человек, сообщает республиканский департамент здоровья. При этом четыре человека скончались, 26 выздоровели.

Правительство Эстонии в пятницу, 13 марта объявило введении в стране чрезвычайного положения из-за эпидемии коронавируса. Режим ЧП будет действовать до 1 мая.

Вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что американская компания Appleс обирается ограничить поставки своих смартфонов iPhone из-за вспышки коронавирусной инфекции в Китае, где производятся гаджеты.