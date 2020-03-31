В России временно могут перестать заключать и расторгать браки

С соответствующей инициативой выступило Министерство юстиций.

Данная мера, по мнению ведомства, необходима в связи с активным распространением коронавируса в России. Предложение уже отправлено на рассмотрение главам регионов страны. Об этом сообщают РИА-новости.

В случае, если дата свадьбы уже назначена, будущим молодоженам предложат перенести оформление своих отношений на более поздний срок.

Ранее правительство распорядилось прекратить проведение традиционных торжественных бракосочетаний. При этом, оставив возможность удаленно заключать союзы.

Отметим, что столичные загсы в нерабочую неделю с 30 марта по 3 апреля работают в режиме выходного дня. Браки и разводы регистрируются в прежнем порядке, а также выдаются свидетельства о смерти и рождение. Другие услуги в учреждениях временно недоступны.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Петербург на месяц лишится пышных свадеб.