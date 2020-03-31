Пожилой британец проломил супруге голову на пятый день карантина

Жителя Великобритании обвиняют в убийстве супруги во время введенного в стране карантина из-за COVID-19.

Как сообщает Daily Mail, 27 марта в полицию сообщили о преступлении в городе Кумбран. 67-летняя британка была найдена без сознания у себя дома. Пострадавшую доставили в больницу, где она скончалась. Смерть наступила из-за травмы головы.

Полицейские задержали подозреваемого, им оказался 69-летний супруг погибшей. Они прожили в браке 45 лет и родили одну дочь.

По словам соседей семейной пары, супруги счастливо жили и никто не мог предположить, что мужчина мог убить свою жену.

Стоит отметить, что убийство произошло на пятый день после введения карантина в городе.

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