Экс-жена Гуфа сообщила, что рэпер попал в психбольницу после скандала с собакой

Бывшая жена Алексея Долматова, Айза Анохина поделилась своим мнением по поводу недавнего инцидента в своем личном аккаунте Instagram.

Напомним, Гуф выгуливал свою немецкую овчарку, которой позволил напасть на соседского лабрадора. Вместо того, чтобы пресечь «драку» животных, Долматов завел прямую трансляцию происходящего, которую могли лицезреть подписчики музыканта.

Анохина согласилась, что рэпер повел себя очень некрасиво, но подчеркнула, что, если у Гуфа начинаются подобные эфиры, стоит предположить, что в данный момент он не очень в себе. При этом, бывшая жена Долматова сообщила, что он находится в психиатрической больнице, потому что у него снова случился срыв.

Девушка подчеркнула, что не поддерживает подобные действия, но уверила своих подписчиков в том, что Гуф неплохой человек и на самом деле очень любит животных. Анохина призвала прекратить писать угрозы рэперу, ей, а также их друзьям и родственникам.

В данный момент, в результате скандала, личный аккаунт Гуфа пестрит злобными комментариями от пользователей.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что зоозащитники призвали наказать Гуфа за жестокое обращение с собаками.