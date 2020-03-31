В Петербурге ежедневно выпускают 125 тысяч медицинских масок

Резко возросла необходимость не толко в медицинских масках, но и халатах, постельном белье, наматрасниках и другой продукции для врачебных нужд. Фото: pixabay.com

Резко возросла необходимость не толко в медицинских масках, но и халатах, постельном белье, наматрасниках и другой продукции для врачебных нужд. Фото: pixabay.com

Ежедневно в Северной столице производится более 125 тысяч защитных медицинских масок, как одноразовых, так и для многоразового использования. Власти города планируют увеличивать масштабы.

Во вторник, 31 марта, губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов провел видеоконференцию с полномочным представителем президента в Северо-Западном федеральном округе Александром Гуцаном. В ходе беседы градоначальник рассказал, что на территории Северной столицы работают более 10 предприятий, выпускающих медицинские маски.

Каждый день выпускается 125,6 тысяч защитных масок, 100 тысяч — одноразовых и 25,6 тысяч — марлевых и хлопковых, предназначенных для многоразового использования. Губернатор отметил, что в целях ускоренного производства продукции для медицинских нужд перепрофилируются еще 15 предприятий.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что, по словам медиков, лучше носить самодельные маски, чем вовсе обходиться без них.