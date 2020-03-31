В Роспотребнадзоре рассказали, как гулять с детьми во время карантина

"И по возможности не контактировать с другими мамочками", - подчеркнула Башкетова. Фото: pixabay.com

"И по возможности не контактировать с другими мамочками", - подчеркнула Башкетова. Фото: pixabay.com

Пандемия коронавируса вынудила российское правительство пойти на крайние меры и максимально ужесточить карантин по всей стране. Но детям сложно объяснить, почему в солнечную весеннюю погоду необходимо сидеть дома.

В Роспотребнадзоре рассказали, как гулять с детьми в сложной эпидемиологической ситуации. Рекомендации ведомства в эфире телеканала «Санкт-Петербург» во вторник, 31 марта, передала главный санитарный врач Санкт-Петербурга Наталия Башкетова. Она посоветовала горожанам гулять максимально близко к дому и постараться свести к нулю возможные контакты с другими людьми.

Отметим, что петербуржцев попросили воздержаться от выходов на улицу в течение этой недели, с 28 марта по 5 апреля.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что над небом Петербурга пролетел на вертолете митрополит Варсонофий с чудодейственной иконой Казанской Божией Матери.