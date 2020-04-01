С 1 по 5 апреля кассы пригородных поездов в Ленобласти изменят режим работы

Купить билеты на электричку можно прямо в поезде или с помощью специальных приложений. Фото: pixabay.com

Купить билеты на электричку можно прямо в поезде или с помощью специальных приложений. Фото: pixabay.com

До конца недели билетные кассы на нескольких станциях в Ленинградской области перестанут работать. Об этом в среду, 1 апреля, горожан предупредили в пресс-службе Северо-Западной пригородной пассажирской компании (СЗППК).

Согласно данным организации, на станциях Воздухоплавательный Парк, Сусанино, Дачное, Университетская, Прибытково, Громово, Тосно-2, Парголово (с 2 апреля), Жихарево (с 2 апреля) пункты продаж работать не будут. Изменения в расписании работы касс связаны с изменениями в графике движения пригородных электричек.

Пассажиров предупреждают, что купить билет можно прямо в поезде у контролера, либо воспользовавшись мобильным приложением «Пригород» или «РЖД Пассажирам».

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что РЖД отменяет некоторые маршруты из-за падения спроса в связи с коронавирусной пандемией.