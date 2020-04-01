Ученые подтвердили, что кошки восприимчивы к коронавирусу

При этом в обратном порядке, от кошки к человеку, вирус не передается. Фото: pixabay.com

При этом в обратном порядке, от кошки к человеку, вирус не передается. Фото: pixabay.com

Оказалось, что новый штамм коронавирусной инфекции может представлять опасность для кошек. Но, к примеру, собаки и свиньи не входят в группу риска.

Китайские биологи исследовали различные типы домашних животных, пытаясь понять, как COVID-19 ведет себя в контакте с братьями меньшими. Выяснилось, что собаки, свиньи и даже утки и курицы в полной безопасности, а вот кошкам вирус передается воздушно-капельным путем, пишет ТАСС.

Соответствующие эксперименты были проведены в рамках разработки вакцины от коронавируса. Перед учеными возник вопрос: на ком проверять эффективность препарата. Для этого было необходимо выяснить реакцию различных животных на заболевание.

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