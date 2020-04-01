Плановые отключения услуг ЖКХ в Ленобласти отменены

Плановые отключения услуг ЖКХ в Ленобласти отменены
Фото: pixabay.com

В Ленинградской области отменили все плановые работы, требующие отключения электричества, газа, воды или отопления.

Корректировка графиков вызвана желанием создать комфортные условия для граждан, которые постоянно находится дома в режиме самоизоляции. Изменения будут действовать, пока карантинные ограничения, связанные с противодействием распространению коронавирусной инфекции, не будут сняты.

Сейчас коммунальные службы Ленобласти осуществляют только ремонты, необходимые для предотвращения или ликвидации аварийных ситуаций. Об этом в среду, 1 апреля, рассказали в пресс-службе регионального правительства.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что сегодня Роспотребнадзор настоятельно рекомендовал продлить всероссийский карантин еще на неделю, объяснив это тем, что инкубационный период у коронавируса занимает 14 дней.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
ленобласть отключение воды плановые работы
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Петербургские сервисы доставки не успевают развозить продукты
В Петербурге разработают единый свод действий для борьбы с коронавирусом
Плановые отключения услуг ЖКХ в Ленобласти отменены
Роспотребзнадзор рекомендовал продлить карантин
Ученые подтвердили, что кошки восприимчивы к коронавирусу
Прилучный и Муцениеце не могут развестись
Путин объяснил необходимость дистанционной работы в условиях пандемии
«Кинопоиск» рассказал, какие фильмы смотрят чаще всего на карантине