Плановые отключения услуг ЖКХ в Ленобласти отменены

В Ленинградской области отменили все плановые работы, требующие отключения электричества, газа, воды или отопления.

Корректировка графиков вызвана желанием создать комфортные условия для граждан, которые постоянно находится дома в режиме самоизоляции. Изменения будут действовать, пока карантинные ограничения, связанные с противодействием распространению коронавирусной инфекции, не будут сняты.

Сейчас коммунальные службы Ленобласти осуществляют только ремонты, необходимые для предотвращения или ликвидации аварийных ситуаций. Об этом в среду, 1 апреля, рассказали в пресс-службе регионального правительства.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что сегодня Роспотребнадзор настоятельно рекомендовал продлить всероссийский карантин еще на неделю, объяснив это тем, что инкубационный период у коронавируса занимает 14 дней.