Пассажиропоток в метро Петербурга снизился в 6 раз

31 марта в метро насчитывалось всего 400 тысяч пассажиров. Фото: Baltphoto

31 марта в метро насчитывалось всего 400 тысяч пассажиров. Фото: Baltphoto

Количество пассажиров в метрополитене Северной столицы с момента введения всеобщего карантина снизилось в шесть раз.

С этим, в первую очередь, связано изменение графика работы подземки — учитывая обезлюдевшие платформы, необходимо оптимизировать нагрузку. О том, как преобразилось метро в Петербурге на нерабочей неделе, объявленной Владимиром Путиным, в среду, 1 апреля, в эфире телеканала «Санкт-Петербург» рассказал замглавы ГУП «Петербургский метрополитен», Евгений Козин.

По его словам, 31 марта подземным транспортом воспользовались 400 тысяч человек, в то время как год назад в аналогичный период количество пассажиров составляло 2,5 млн человек ежедневно. Радикальные изменения и стали поводом к сокращению времени работы метро.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что петербуржцев успокоили: у Смольного нет планов закрывать все станции метро, как это сделали с «Новокрестовской».