В России выявили более тысячи нарушителей карантина по COVID-19

В России выявили более тысячи нарушителей карантина по COVID-19
Россиянам выписывают административный протокол за нарушение карантина. Фото: flickr

МВД России предоставило отчет о результатах выявления граждан, которые нарушили введенный из-за нового типа коронавируса карантин.

Как сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу министерства, административную ответственность за нарушение карантинных мер понесут 1250 россиян.

В МВД сообщили, что правоохранители обращают особое внимание на тех, кто прибыл из-за границы и не соблюдает предписания Роспотребнадзора. В отношении этих граждан принимаются ранее введенные правительством России меры ответственности.

По данным на среду, 1 апреля, сотрудники МВД составили 1250 административных протоколов в отношении нарушителей карантина.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что штраф для нарушителей карантина в России составит до 1 млн рублей.

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