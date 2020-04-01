В России выявили более тысячи нарушителей карантина по COVID-19

МВД России предоставило отчет о результатах выявления граждан, которые нарушили введенный из-за нового типа коронавируса карантин.

Как сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу министерства, административную ответственность за нарушение карантинных мер понесут 1250 россиян.

В МВД сообщили, что правоохранители обращают особое внимание на тех, кто прибыл из-за границы и не соблюдает предписания Роспотребнадзора. В отношении этих граждан принимаются ранее введенные правительством России меры ответственности.

По данным на среду, 1 апреля, сотрудники МВД составили 1250 административных протоколов в отношении нарушителей карантина.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что штраф для нарушителей карантина в России составит до 1 млн рублей.