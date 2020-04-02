Игрокам «Зенита» могут снизить зарплату на фоне карантина

Игрокам &#171;Зенита&#187; могут снизить зарплату на фоне карантина
Зарплату могут понизить на период карантина. Фото: Pixabay

Руководство футбольного клуба «Зенит» ведет переговоры с игроками и членами тренерского штаба о сокращении ЗП на период карантина из-за пандемии.

Как сообщает ТАСС, по словам гендиректора петербургской команды Александра Медведева, соответствующие переговоры действительно ведутся.

Отметим, что у компании «Газпром», которая является главным спонсором зенитовцев, проблем хватает и без COVID-19: из-за падения цены на нефть и газ доходы фирмы существенно снизились.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что футболисты московского клуба «Спартак» согласились на понижение зарплаты. Такое решение было принято на совещании с руководством клуба.

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