Медпункты в садоводствах Ленобласти откроются раньше срока

Пункты медицинской помощи в крупных садоводствах Ленинградской области начнут работать раньше времени. К 1 мая они будут доступны в 35 пунктах.
К такому решению пришли правительство Санкт-Петебурга и фонд Обязательного медицинского страхования (ОМС), учитывая чрезвычайную эпидемиологическую ситуацию на территории страны. В качестве мер по обеспечению безопасности населения медики будут постоянно наблюдать за всеми жителями садоводств, которые недавно вернулись из-за границы, так как многие петербуржцы уезжают за город.
Первые 15 пунктов (на территории Кировского, Всеволожского и Гатчинского районов) начнут свою работу уже 15 апреля, еще 9 откроют двери для пациентов с 20 апреля. В зависимости от потребностей населения, могут открыть дополнительные пункты.
Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что тесты на коронавирусную инфекцию в Ленобласти будут проводить на дому.