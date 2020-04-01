Тесты на коронавирус в Ленобласти будут проводить на дому

В Ленинградской области закрыли все стационарные и мобильные пункты приема анализов на новый тип коронавируса. Теперь ленинградцев будут тестировать на дому.

Как сообщили в пресс-службе областного правительства, решение о принятии соответствующей меры было принято для того, чтобы жители Ленобласти лишний раз не нарушали режим самоизоляции, а также чтобы не допускать возможные очереди, которые нарушают социальную дистанцию.

Ленинградцы, которые почувствовали у себя симптомы ОРВИ, могут вызвать врача, который определит необходимость проведения теста.

За последние две недели в регионе взяли анализы на коронавирус у более чем 1,5 тыс. человек, которые не имели симптомы или показания на это. Все результаты оказались отрицательными.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что плановые отключения услуг ЖКХ в Ленобласти отменены.