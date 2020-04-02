У журналистки, умершей в Перми, был коронавирус

У журналистки, умершей в Перми, был коронавирус
Женщина умерла до того, как получила результаты теста. Фото: Pixabay

До этого утверждалось, что причиной летального исхода стала пневмония.

Об этом стало известно 2 апреля. Обо всем сообщил губернатор региона Дмитрий Махонин. Он подтвердил, что журналистка ежедневника «Деловой Интерес» скончалась не от пневмонии, а от коронавируса. Глава Перми отметил, что замалчивание правдивой информации в таких ситуациях недопустимо. Махонин также распорядился, чтобы врачи внимательнее следили за родными и близкими журналистки – они могли заразиться.

Напоминаем, что женщина стала второй погибшей от инфекции в Пермском крае. Она умерла до того, как получила результаты теста.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что во всем мире коронавирусом заболели более миллиона человек. Больше всего случаев выявили в Америке – более 235 тысяч.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
журналист коронавирус пермь
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Создатель «Дома-2» объяснил, в чем секрет Бузовой
Дочь Заворотнюк прокомментировала состояние матери
Самойлова, объявившая о разводе с Джиганом, призывает не жалеть ее
Вирусолог объяснил, как снизить заболеваемость коронавирусом в России
В Москве от коронавируса скончался мужчина
У журналистки, умершей в Перми, был коронавирус
Ленобласть доплатит врачам за лечение коронавирусных больных
Во всем мире коронавирусом заболели более миллиона человек