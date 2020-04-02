У журналистки, умершей в Перми, был коронавирус

Женщина умерла до того, как получила результаты теста. Фото: Pixabay

Женщина умерла до того, как получила результаты теста. Фото: Pixabay

До этого утверждалось, что причиной летального исхода стала пневмония.

Об этом стало известно 2 апреля. Обо всем сообщил губернатор региона Дмитрий Махонин. Он подтвердил, что журналистка ежедневника «Деловой Интерес» скончалась не от пневмонии, а от коронавируса. Глава Перми отметил, что замалчивание правдивой информации в таких ситуациях недопустимо. Махонин также распорядился, чтобы врачи внимательнее следили за родными и близкими журналистки – они могли заразиться.

Напоминаем, что женщина стала второй погибшей от инфекции в Пермском крае. Она умерла до того, как получила результаты теста.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что во всем мире коронавирусом заболели более миллиона человек. Больше всего случаев выявили в Америке – более 235 тысяч.