Московским водителям объяснили правила поездок по столице

Власти разъяснили водителям в российской столице о правилах поездок по городу во время режима самоизоляции.

Как говорится на официальном портале мэра Москвы Сергея Собянина и правительства Москвы, автомобилисты смогут съездить в другой район города исключительно в случае серьезной необходимости. Москвич также может добраться на машине или такси до продуктового магазина поблизости от дома.

Правоохранители имеют право остановить автомобиль для установления цели поездки. Граждан также попросили иметь при себе документ, удостоверяющий личность.

Кроме того, москвичам, собравшимся покататься по городу, сообщили о введении новых штрафов: нарушение изоляции с использованием транспортного средства обойдется в пять тысяч рублей с возможным изъятием авто.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что особый порядок движения граждан введут в регионах по поручению Путина.