В Магнитогорске третий человек скончался после взрыва газа

В Магнитогорске третий человек скончался после взрыва газа
Три человека стали жертвами взрыва. Фото: pixabay

Полуторагодовалый ребенок скончался в больнице Челябинска от ожогов, полученных в результате взрыва в жилом доме в Магнитогорске.

Как сообщили в администрации Челябинска 3 апреля, ребенок умер в городском ожоговом центре, куда он попал из реанимации в одном из медучреждений Магнитогорска.

Таким образом, жертвами взрыва газа стали три человека. Ранее стало известно о гибели подростка и пенсионерки. Также пострадал пенсионер, он находится в больнице с травмами средней степени тяжести.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что взрыв произошел 26 марта в квартире, находящейся на втором этаже пятиэтажного здания. От огня пострадали шесть квартир на втором и третьем этаже. Местные службы МЧС, что на месте трагедии обнаружили двух погибших.

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