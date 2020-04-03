Пассажиры из Петербурга по прибытию в Новосибирск должны будут отправляться на карантин

Такие же меры коснуться и жителей Москвы.

Такое решение было принято из-за неблагополучной ситуации по коронавирусу в городах. Об этом сообщил сегодня, 3 апреля, министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов, передает Интерфакс.

Теперь все граждане Москвы и Петербурга по приезде в Новосибирскую область будут получать соответствующие бумаги, в которых будет говориться о необходимости изоляции на 2 недели.

Речь идет о регулярных рейсах из столичных регионов.

Хальзов также рассказал, что несколько больных, заразившихся COVID-19 в области, чувствуют себя намного лучше. Если результаты новых тестов окажутся отрицательными, их отпустят домой.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что доктор медицинских наук описал сценарий развития коронавируса в России. По мнению специалиста, ситуация в РФ будет схожа с той, что сейчас развернулась в Германии, где зафиксирован низкий показатель смертности.