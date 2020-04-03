Онлайн-магазины жалуются на перегибы со стороны чиновников из-за коронавируса

В связи с пандемией коронавирусной инфекции по всей России ужесточили меры безопасности. Интернет-ритейлеры жалуются на чрезмерные сложности в работе из-за принятых ограничений.
Региональные чиновники и силовики препятствуют работе курьеров и пунктов выдачи заказов, многие даже вынуждены закрываться. Согласно данным Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) за последнее время было задержано, как минимум, две тысячи курьеров, передает «Коммерсантъ».
В пограничных региональных зонах курьеров и транспортные средства, везущие непродовольственные товары, останавливают и препятствуют штатной работе. Поскольку отсутствует единая форма пропусков для поставщиков, правоохранители и чиновники не всегда правильно интерпретируют указ от 27 марта, согласно которому деятельность интернет-ритейла на время самоизоляции не приостанавливается.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в аэропорту Пулково отменили более 50 рейсов.