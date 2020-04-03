В Италии медбрат задушил свою девушку из-за коронавируса

На убийство он решился из-за того, что подумал, что возлюбленная заразила его COVID-19.

Трагедия произошла 31 марта в городе Мессина на Сицилии. Мужчина задушил девушку, а потом попытался свести счеты с жизнью. Но позже передумал и позвонил в полицию, подробно рассказав, что произошло. Об этом сообщает Daily Mail.

Медбрата удалось спасти, и в больнице он рассказал, что решился на преступление из-за того, что его девушка заразила его вирусом. Вот только, как выяснилось позже, у обоих тесты оказались на болезнь оказались отрицательными.

Известно, что молодой человек и девушка работали в одной больнице, где помогали лечить зараженных. Погибшая училась на медика и проходила практику.

Перед эпидемией у возлюбленных были прекрасные отношения, о чем говорили многочисленные счастливые фотографии а соцсетях.

Девушку, которая мечтала стать врачом и отважно стремилась помогать ближним, удостоили званием врача посмертно, несмотря на то, что она так и не успела доучиться.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Италия уступила Испании по числу заражений COVID-19.