В одном из населенных пунктов Ленобласти в качестве теста введут режим ЧС

Данные меры нужны для отработки качественного взаимодействия всех служб.

Решение уже принято, а какой конкретно пункт затронет данный тестовый режим, пока неизвестно. Ожидается, что с выбором определятся уже на этих выходных. С помощью необходимых документов чрезвычайная ситуация будет введена уже в начале следующей недели. Об этом сегодня, 3 апреля, сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко на заседании местного оперативного штаба. Само заседание состоялось с помощью видеосвязи.

При этом, Дрозденко отметил, что жесткие меты не будут распространены на всю область. Сейчас в ней действует режим изоляции, в рамках которого ограничены передвижения между районами во избежании распространения вируса. Какие-то новые меры будут вводиться в тех местах, где зафиксированы случаи COVID-19.

Глава области поспешил успокоить местных жителей. Никакого патрулирования и войск на улицах не будет. Самое главное — это защита граждан, которая возможна при минимизации их контактов. Границы между различными субъектами также останутся открыты.

На данный момент в Ленинградской области выявлено 41 случай заболевания коронавирусом.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Ленобласть доплатит жителям, оставшимся без работы из-за коронавируса.