В Подмосковье один человек стал жертвой взрыва газа в многоэтажке

В Подмосковье один человек стал жертвой взрыва газа в многоэтажке
Взрыв газа в Подмосковье. Фото: vk.com/tvoeorehovozuevo

Взрыв газа произошел в жилом доме в Орехово-Зуево в Подмосковье днем в субботу, 4 апреля. Четыре человека госпитализированы с тяжелыми травмами и один погиб.

Согласно информации пресс-службы местного ГСУ СК РФ, все произошло около 13.30 в квартире на третьем этаже многоэтажного дома по улице Гагарина. Взрыв газа обрушил стены двух подъездов с третьего по пятый этаж. По предварительным данным, пострадавшие находятся в реанимации.

На место происшествия прибыли оперативные службы и сотрудники следственных органов. Сообщается, что под завалами могут находиться другие жильцы. Спасатели эвакуировали 200 человек. Повреждены десять квартир.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Магнитогорске третий человек скончался после взрыва газа.

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