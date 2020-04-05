«Большинство дома»: индекс самоизоляции в Петербурге составил 3,8

В Северной столице завершение выходного дня большинство горожан проводят дома. «Яндекс» оценил уровень самоизоляции в городе на Неве на 3,8 балла из пяти.

К вечеру воскресенья, 5 апреля, Петербург в рейтинге городов занимает 15 место. С уровнем самоизоляции 4,7 балла на первое место вышел Красноярск, следом идут Омск и Пермь с 4,6 балла.

«Большинство людей дома», — оценивает ситуацию в Северной столице «Яндекс».

Напомним, Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что жители Петербурга стали тратить больше денег на еду из-за карантина. Чаще всего горожане приобретают крупы, мучные продукты, мясные консервы, а также товары для дома.