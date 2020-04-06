Магазин цветов в Петербурге наказали за нарушение самоизоляции

В Петербурге суд вынес постановление о привлечении к ответственности ООО «Оранж стиль» за работу в период действия режима самоизоляции (ст.6.3 КоАП РФ).

Как сообщает Объединенная пресс-служба городских судов, цветочный магазин, работающий в Петроградском районе, торговал товарами не первой необходимости, а значит должен был приостановить работу в «нерабочие дни». Организация признала вину, однако отметила, что работала для того, чтобы распродать оставшиеся цветы.

В итоге Петроградский районный суд приостановил деятельность цветочной лавки на 30 дней.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что стало известно, каким предприятиям Петербурга разрешат работать в апреле. Более точные сведения о правилах работы в условиях карантина можно узнать на сайте администрации Петербурга.