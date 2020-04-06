Магазин цветов в Петербурге наказали за нарушение самоизоляции

Магазин цветов в Петербурге наказали за нарушение самоизоляции
Цветочный магазин закрыли на месяц. Фото: pixabay

В Петербурге суд вынес постановление о привлечении к ответственности ООО «Оранж стиль» за работу в период действия режима самоизоляции (ст.6.3 КоАП РФ).

Как сообщает Объединенная пресс-служба городских судов, цветочный магазин, работающий в Петроградском районе, торговал товарами не первой необходимости, а значит должен был приостановить работу в «нерабочие дни». Организация признала вину, однако отметила, что работала для того, чтобы распродать оставшиеся цветы.

В итоге Петроградский районный суд приостановил деятельность цветочной лавки на 30 дней.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что стало известно, каким предприятиям Петербурга разрешат работать в апреле. Более точные сведения о правилах работы в условиях карантина можно узнать на сайте администрации Петербурга.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
нарушение новости спб самоизоляция суд цветочный магазин
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Диетолог рассказал, как не набрать вес в период самоизоляции
Названы самые бесполезные во время коронавируса профессии
Надежда Бабкина находится в коме
Аэрофлот вывезет российских туристов из Бангкока
Роналду первым из футболистов заработает миллиард
На Украине случился пожар рядом с Чернобыльской АЭС
В Петербурге начнут дезинфицировать улицы
Трамп заявил, что использовал бы неодобренный препарат в случае заражения ...