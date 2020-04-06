Мэра Южно-Курильска раскритиковали из-за странного поведения на заседании

Мэра Южно-Курильска раскритиковали из-за странного поведения на заседании
Все время мэр и заместительница просидели бок о бок. Фото: скиншот

Некоторые назвали видео с онлайн-совещания пикантным.

Об этом стало известно сегодня, 6 апреля. Обо всем сообщает РЕН ТВ. Заседание состоялось еще 27 марта, но на необычное поведение мэра Южно-Курильска Вячеслава Власенко обратили внимание только сейчас. На кадрах заметно, что градоначальник, сидевший ядом со своей заместительницей Елизаветой Андреевой, кладет ей руку ниже пояса. Что это было – пока что непонятно, но пользователи посчитали, что стали свидетелями эротического массажа.

Власенко пока никак не комментировал слухи в сети.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что экс-жена Гуфа сообщила, что рэпер попал в психбольницу после скандала с собакой. Напомним, Гуф выгуливал свою немецкую овчарку, которой позволил напасть на соседского лабрадора.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
заседание мэр южно-курильск
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Диетолог рассказал, как не набрать вес в период самоизоляции
Названы самые бесполезные во время коронавируса профессии
Надежда Бабкина находится в коме
Аэрофлот вывезет российских туристов из Бангкока
Роналду первым из футболистов заработает миллиард
На Украине случился пожар рядом с Чернобыльской АЭС
В Петербурге начнут дезинфицировать улицы
Трамп заявил, что использовал бы неодобренный препарат в случае заражения ...