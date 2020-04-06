Мэра Южно-Курильска раскритиковали из-за странного поведения на заседании

Все время мэр и заместительница просидели бок о бок. Фото: скиншот

Все время мэр и заместительница просидели бок о бок. Фото: скиншот

Некоторые назвали видео с онлайн-совещания пикантным.

Об этом стало известно сегодня, 6 апреля. Обо всем сообщает РЕН ТВ. Заседание состоялось еще 27 марта, но на необычное поведение мэра Южно-Курильска Вячеслава Власенко обратили внимание только сейчас. На кадрах заметно, что градоначальник, сидевший ядом со своей заместительницей Елизаветой Андреевой, кладет ей руку ниже пояса. Что это было – пока что непонятно, но пользователи посчитали, что стали свидетелями эротического массажа.

Власенко пока никак не комментировал слухи в сети.

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