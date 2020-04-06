Что нужно знать о режиме ЧС и в чем он помочь не сможет

Многие граждане не понимают, почему правительство никак не вводит режим ЧС из-за коронавируса. Доходит чуть ли не до шантажа. Никто не хочет сидеть дома на самоизоляции без официальных на то основании. В Ленобласти в комментарии в соцсетях губернатора Александра Дрозденко многие оставляют различные комментарии с требованиями граждан в данное непростое время.

Если взять в пример ту же Ленобласть, граждане действительно думают, что введение ЧС поможет всем освободиться от своих обязательств, в том числе выплат по ипотеке, налогам, а коммунальные услуги оплачивать будет без надобности. И только после таких гарантий, все согласятся сидеть дома и соблюдать меры предосторожности. Об этом сообщает online47.ru.

Правда, если познакомиться поближе с законом «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», то там вряд ли можно увидеть то, что в своих фантазиях предполагают борцы за введения режима. Безусловно, государство должно будет гарантировать защиту своих граждан и их имущества. Помимо этого, гарантируется право на медицинскую помощь и различные гарантии за проживание и работы в зонах ЧС. Возмещаться будет и ущерб, который нанесет угроза. Также, на компенсацию могут рассчитать люди, потерявшие работоспособность во время работы в ЧС.

При этом, нигде в законе не прописано, что все освободятся от своих обязательств по кредитам и прочим выплатам. А любой ущерб должен нести под собой реальное основание, чтобы его компенсировали.

Несмотря на отсутствие введения ЧС, уже сейчас Александр Дрозденко вводит различные меры по оказанию помощи. Поддержу окажут малому и среднему бизнесу, перестанут начислять штрафы за неоплату ЖКХ, поддержат многодетных семей и граждан, оказавшихся в трудной ситуации. Также, социальными выплатами обеспечат людей, потерявших работу, в случае, если гражданин встанет на биржу труда.

Помощь действительно есть. И тут главное, чтобы граждане проявляли сознательность и не думали, что то же отсутствие штрафов за неоплату ЖКХ, означает, что они могут больше не платить. То же касается кредитов и ипотек. Да, каникулы предоставят, но позже все равно необходимо будет долги погасить. Поэтому, на халяву рассчитывать не стоит.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Ленобласть доплатит жителям, оставшимся без работы из-за коронавируса.