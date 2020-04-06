Смольный напомнил петербуржцам о штрафах за нарушение самоизоляции

Власти Северной столицы уточнили размер штрафов, которые ждут горожан, нарушивших режим самоизоляции, действующий на территории России по указу президента до 30 апреля.
Информация об этом появилась на сайте администрации Санкт-Петербурга в понедельник, 6 апреля. Так, за прогулку по закрытым для посетителей паркам, садам, скверам, а также на детских или спортивных площадках можно получить штраф размером до 30 тысяч рублей. Охраняют зеленые зоны от нарушителей более 1300 полицейских по всему городу.
Кроме того, с владельцев кальянных могут взыскать до 300 тысяч рублей, если обнаружат, что заведения по-прежнему допускают посетителей.
Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Министерстве здравоохранения РФ оценили сегодняшнюю ситуацию с коронавирусом в стране. Глава министерства отметил, что главное — продолжать строго соблюдать меры безопасности.