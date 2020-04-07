Весна пришла: во вторник в Петербурге ожидается +15

Весна пришла: во вторник в Петербурге ожидается +15
Солнечная погода манит на улицу, но лучше не нарушать режим самоизоляции. Фото: pixabay.com

Вероятно, вторник, 7 апреля, станет самым теплым днем в за последнее время. Ожидается, что днем воздух прогреется до +15 градусов.

К счастью, дождь и мокрый снег, которые вернулись в Северную столицу недавно, кажется, окончательно уступили место ясной и теплой весенней погоде. По прогнозам экспертов ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», ночью на улице было +2 градуса тепла.

В этот день метеорологи не предсказывают Петербургу осадков. Обойдет город стороной и сильный ветер, последние дни особенно бушевавший в прибрежных районах. Будет дуть южный и юго-западный ветер со скоростью 7 метров в секунду.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru писала, что синоптики обещают россиянам теплый апрель. Пока что в полной мере оценить, насколько верны прогнозы, затруднительно, но надежда, что так и будет, укрепляется.

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